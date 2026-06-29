Резервные дни сдачи ГИА пройдут в Хабаровском крае с 29 июня

С 29 июня по 6 июля в Хабаровском крае будут проходить резервные дни сдачи ГИА. Экзамены сдают выпускники, которые получили неудовлетворительный результат по одному-двум предметам, а также участники, не явившиеся или не завершившие экзамены по уважительным причинам в основные сроки. 29 июня пройдет экзамен по математике, результаты будут известны не позднее 8 июля. 2 июля состоится экзамен по русскому языку. Результаты станут известны не позднее 10 июля. 3 июля пройдут экзамены по физике, химии, информатике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию и литературе. Плановая дата ознакомления с результатами — не позднее 13 июля. 6 июля пройдут экзамены по информатике, биологии, географии, английскому языку, обществознанию и литературе. Результаты будут известны не позднее 15 июля. Получившие более двух неудовлетворительных результатов могут повторно пройти ГИА-9 в дополнительный период в сентябре.