В Лесосибирске подрядчика обвиняют в мошенничестве при ремонте ДК

По версии следствия, в 2024 году Централизованная клубная система Лесосибирска заключила с ООО «Сантехника-сервис ЖЭУ» контракт на ремонт системы отопления дома культуры «Магистраль» на сумму более 2,2 миллиона рублей. По документам подрядчик использовал стальные оцинкованные трубы и выполнил все работы в срок — заказчик оплатил полную сумму.