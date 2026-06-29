В Лесосибирске подрядчика обвиняют в мошенничестве при ремонте ДК

В Лесосибирске возбуждено дело о мошенничестве при ремонте системы отопления ДК. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По версии следствия, в 2024 году Централизованная клубная система Лесосибирска заключила с ООО «Сантехника-сервис ЖЭУ» контракт на ремонт системы отопления дома культуры «Магистраль» на сумму более 2,2 миллиона рублей. По документам подрядчик использовал стальные оцинкованные трубы и выполнил все работы в срок — заказчик оплатил полную сумму.
Однако прокурорская проверка вскрыла несоответствия: вместо оцинкованной стали компания применила дешёвые армированные полипропиленовые трубы, а объёмы работ оказались завышены. Фактическая стоимость выполненных работ составила лишь 1,2 миллиона рублей — разница в 1 миллион была похищена.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование находится на контроле прокуратуры.
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