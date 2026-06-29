Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

«Для территории Крыма реки и бассейны рек, играют очень большое значение, потому что они связывают весь Крым в единую парадинамическую систему по обмену веществом, энергией, поддержанию экологического баланса, биологического равновесия. Особое внимание им в Крыму необходимо уделять именно потому, что это вододефицитный регион», — отметила спикер.
Реки, как концентраты направленных водных ресурсов, очень важны, добавила она. Также очень большое значение имеют наполняемость, расход, экологическое состояние русла рек и всего бассейна, а также качество речной воды.
Расчистка русел, по словам гостьи студии, является обязательной вынужденной мерой, поскольку они засоряются разными способами.
«Это и естественное засорение, когда происходит отмирание древесной, кустарниковой растительности, которая концентрируется в русле. Это и застройка долин — туда смываются различного рода строительные отходы. Надо говорить и о химическом, биологическом, химическом загрязнении рек, при котором меняется среда водной экосистемы», — обратила внимание собеседница.
Особенно это важно в пределах населенных пунктов, подчеркнула она.
«И Салгир подвержен этой расчистке, и река Биюк-Карасу, одна из полноводных рек региона. И в районах сел, которые вверх по течению, выше Симферопольского водохранилища и так далее. Сегодня эта мера необходима», — подтвердила Татьяна Бобра.
Однако, нужно обращать внимание на то, как именно происходит эта расчистка, обозначила завкафедрой экологии КФУ.
«Инструменты, которые при этом используются, к сожалению, часто вместе с механической массой повреждают и ту растительность, которая имеет место быть на пойме и на склонах долины реки. Поэтому возникают и негативные эффекты», — обратила внимание она.
Уничтожение гидрофильной растительности, которая растет на пойме рек, оголяет склоны речных долин и, следовательно, способствует увеличению водной эрозии и размыву, пояснила спикер.
«С одной стороны она задерживает тот обломочный материал, который естественным образом должен поступать в реку, а с другой стороны — предотвращает размыв берегов», — отметила она.
Татьяна Бобра заключила, что несмотря на обязательность расчисток речных русел, для сохранения экологического баланса надо руководствоваться всеми установленными правилами.
«Природопользование в любом его виде опирается на экологические законы и нормативы. Поэтому для начала хорошо бы их соблюдать. Есть такое понятие зоуиты — это зоны с особым режимом функционирования, к ним относятся и водоохранные, санитарно-защитные зоны водных поверхностных объектов, в том числе и рек, со своими регламентами — что там можно делать, чего нельзя, и как именно это можно делать», — заключила она.