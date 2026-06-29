Сохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рек

«Природопользование в любом его виде опирается на экологические законы и нормативы. Поэтому для начала хорошо бы их соблюдать. Есть такое понятие зоуиты — это зоны с особым режимом функционирования, к ним относятся и водоохранные, санитарно-защитные зоны водных поверхностных объектов, в том числе и рек, со своими регламентами — что там можно делать, чего нельзя, и как именно это можно делать», — заключила она.