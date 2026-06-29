Михаил Виноградов: Форум — все же не цель, а инструмент

— Главное для эксперта в таких мероприятиях, первое, это посещение региона, особенно удаленного, хотя я в Хабаровске был весной проездом. Второе — горизонтальные связи, нетворкинг, и третье — возможность почувствовать и местную повестку, и восприятие федеральной. Так было на форуме в Биробиджане, этого ожидаю от Хабаровска — тем более что повестка (в том числе бензиновая) становится все острее. А так — региону важно самому понимать, для чего проводится форум. Это все же не цель, а инструмент, — поделился Президент фонда Петербургская политика Михаил Виноградов.