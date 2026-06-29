Челябинцам рассказали, куда жаловаться на платные пляжи

Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин имеет право свободно подходить к воде, передвигаться по береговой полосе, отдыхать там, заниматься любительским рыболовством или причаливать лодку. Собственник или арендатор может только взимать плату за пользование лежаками, беседками, зонтиками, настилами или урнами. Кроме того, деньги разрешено брать в тех случаях, когда отдыхающий хочет на машине заехать на территорию у берега.