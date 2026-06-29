Челябинцам рассказали, куда жаловаться на платные пляжи

С началом пляжно-туристического сезона жители Челябинской области стали жаловаться на платные пляжи на озерах Увильды, Тургояк, Кисегач и Еловое. Бывший замминистра экологии региона, директор компании «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков напомнил, что водные объекты общего пользования, к которым относится большинство озер, рек и водохранилищ, должны быть открыты для всех.
Согласно Водному кодексу РФ, каждый гражданин имеет право свободно подходить к воде, передвигаться по береговой полосе, отдыхать там, заниматься любительским рыболовством или причаливать лодку. Собственник или арендатор может только взимать плату за пользование лежаками, беседками, зонтиками, настилами или урнами. Кроме того, деньги разрешено брать в тех случаях, когда отдыхающий хочет на машине заехать на территорию у берега.
За ограничение доступа к водоемам предусмотрено наказание в виде штрафов в размере до 300 тыс. рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток. Проход на пляж могут ограничить лишь в нескольких случаях, отметил Виталий Безруков.
«Например, если это территория детского лагеря и только в тех случаях, когда на пляже дети, а детский лагерь официально разместил и опубликовал соответствующие нормативные акты», — рассказал он.
Некоторые санатории могут ограничить доступ к пляжам, на которых проводятся оздоровительные и лечебные процедуры. При этом у учреждения должна быть специальная лицензия. Кроме того, ограничения могут устанавливать на обводненных карьерах, находящихся в аренде или частной собственности.
«Если с вас незаконно взимают плату, сфотографируйте забор, шлагбаум, табличку с расценками за проход, можете зафиксировать это на видео. Направить обращение можно в министерство экологии, районную или природоохранную прокуратуру, а также в администрацию муниципалитета», — сообщил Виталий Безруков.