Росгвардейцы в Приморье за неделю в ходе проверок изъяли 70 единиц оружия

За минувшую неделю росгвардейцы совместно с полицейскими провели 436 проверок мест хранения гражданского оружия. Они выявили 29 нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Составлены 29 протоколов об административной ответственности, изъято 70 единиц оружия. Подразделениями ЛРР было принято 737 заявлений на оказание госуслуг в области оборота оружия и частной охранной деятельности. Проводится также разъяснительная работа.