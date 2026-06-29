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В Венесуэле спасли 60-летнюю женщину после 86 часов под завалами

Спасатели извлекли из-под завалов в Венесуэле 60-летнюю Белкис Хосефину Баррето Гарсию, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде 86 часов.

Источник: РБК

Спасатели извлекли из-под завалов в Венесуэле 60-летнюю Белкис Хосефину Баррето Гарсию, которая после землетрясения провела под обломками здания в Карабальеде 86 часов. Об этом сообщил президент Сальвадора Найиба Букеле в соцсети Х.

Операция по спасению длилась 11 часов. В ней участвовали спасатели из Сальвадора и Перу.

После извлечения врачи стабилизировали состояние женщины в лагере, однако оно остается тяжелым. Для дальнейшего лечения ее доставили на частном вертолете в клинику в Каракасе.

Вечером 24 июня у побережья Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. По данным Геологической службы США (USGS), эти землетрясения стали сильнейшими в Венесуэле с 1900 года, число жертв может достичь 100 тыс. человек.

К вечеру 28 июня число погибших возросло с 1430 до 1450 человек, в то время как раненых, согласно заявлениям властей, сократилось — если двумя днями ранее было известно о 3238 пострадавших, то накануне — о 3150.

Землетрясение в Венесуэле.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес ввела в стране режим чрезвычайного положения.

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