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В Заозерье 29 июня временно ограничат подачу электроэнергии

Жителям рекомендуют заранее учесть временные неудобства.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 29 июня, с 09:00 до 18:00 в микрорайоне Заозерье будет действовать временное ограничение электроснабжения. Об этом предупреждают энергетики.

Отключения затронут следующие адреса:

2-й Сигнальный — дома с 3 по 26; улица Судоремонтная — дома 12−30 (чётная сторона) и дом 7; 1-я Танкерная — с 15 по 45; Яликовая — с 23 по 31 (нечётная сторона); Водолазная — с 14 по 36 (чётная сторона) и с 27 по 35 (нечётная сторона); улица Речников — дома 14, 18, 20.

Жителям рекомендуют заранее учесть временные неудобства.