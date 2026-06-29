Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на границе с Афганистаном

Напомним, октябре прошлого года Пакистан и Афганистан пришли к соглашению о временном прекращении огня для стабилизации ситуации в приграничных районах. Решение было принято после того, как на границе между Афганистаном и Пакистаном вновь разгорелись ожесточенные боевые столкновения, затронувшие район пограничного перехода Спинбулдак-Чаман.