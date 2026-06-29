Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на границе с Афганистаном. Операция стала ответом на многочисленные нападения по всей стране. Об этом в соцсети Х заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
По его словам, пакистанские силы безопасности нанесли «выверенные удары» по укрытиям и убежищам боевиков. В результате атаки, которая была начата в ответ на многочисленные нападения, были ликвидированы 29 человек.
В Кабуле пока не дали комментария относительно произошедшего.
Напомним, октябре прошлого года Пакистан и Афганистан пришли к соглашению о временном прекращении огня для стабилизации ситуации в приграничных районах. Решение было принято после того, как на границе между Афганистаном и Пакистаном вновь разгорелись ожесточенные боевые столкновения, затронувшие район пограничного перехода Спинбулдак-Чаман.
Ранее KP.RU сообщал, что столкновения между Пакистаном и Афганистаном уже происходили и до этого. Так, 9 октября пакистанские власти нанесли удары по приграничной провинции Кунар, что спровоцировало новые бои.