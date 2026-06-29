Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на границе с Афганистаном

На афгано-пакистанской границе возобновились боевые действия.

Источник: Комсомольская правда

Силы безопасности Пакистана провели наземную операцию на границе с Афганистаном. Операция стала ответом на многочисленные нападения по всей стране. Об этом в соцсети Х заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

По его словам, пакистанские силы безопасности нанесли «выверенные удары» по укрытиям и убежищам боевиков. В результате атаки, которая была начата в ответ на многочисленные нападения, были ликвидированы 29 человек.

В Кабуле пока не дали комментария относительно произошедшего.

Напомним, октябре прошлого года Пакистан и Афганистан пришли к соглашению о временном прекращении огня для стабилизации ситуации в приграничных районах. Решение было принято после того, как на границе между Афганистаном и Пакистаном вновь разгорелись ожесточенные боевые столкновения, затронувшие район пограничного перехода Спинбулдак-Чаман.

Ранее KP.RU сообщал, что столкновения между Пакистаном и Афганистаном уже происходили и до этого. Так, 9 октября пакистанские власти нанесли удары по приграничной провинции Кунар, что спровоцировало новые бои.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше