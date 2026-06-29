Волгоградские гимнастки взяли пять золотых медалей в Беслане

Дарья Белова (2019 г. р.) уверенно выиграла свою категорию, показав чистую технику и хорошую подачу образа. Валерия Хорольская (2020 г. р.) не оставила соперницам шансов, выступив собранно и без грубых ошибок. Стефания Юрина (2017 г. р.) и Юлия Сергеева (2015 г. р.) подтвердили статус фавориток своих возрастов: в их программах судьи отметили и сложность элементов, и артистизм. Александра Яковлева (2013 г. р.) также поднялась на высшую ступень пьедестала, доказав, что у Волгограда растёт сильная смена.