Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вражеские БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область в Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах, никто не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
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