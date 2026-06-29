Метеорологи обещают снижение температуры до +21°С на рабочей неделе в Калининграде

В понедельник в регионе сохранится жаркая погода. Днём воздух прогреется до +30°С. Во вторник ожидается +26°С, в среду обещают уже +22°С, в четверг — +24°С, а в пятницу — +21°С. Во второй половине недели будет небольшая облачность. Со среды по пятницу возможны кратковременные дожди.