Метеорологи обещают снижение температуры до +21°С на рабочей неделе в Калининграде

Синоптики обещают снижение температуры до +21°С на рабочей неделе в Калининградской области. Такой прогноз на 29 июня — 3 июля опубликован на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник в регионе сохранится жаркая погода. Днём воздух прогреется до +30°С. Во вторник ожидается +26°С, в среду обещают уже +22°С, в четверг — +24°С, а в пятницу — +21°С. Во второй половине недели будет небольшая облачность. Со среды по пятницу возможны кратковременные дожди.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
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