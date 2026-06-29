«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя «Оппенгеймера»

Она превзошла рекорд «Оппенгеймера» (2023), заработавшего $975 млн, а также стала самым кассовым музыкальным байопиком, обойдя «Богемскую рапсодию» (2018) с результатом $911 млн. Кроме того, «Майкл» установил рекорд по стартовым кассовым сборам среди музыкальных байопиков, заработав $97 млн в США и $217 млн по всему миру за первые выходные проката.