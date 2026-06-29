«Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории, обойдя «Оппенгеймера»

Биографический фильм «Майкл» стал самой кассовой лентой, основанной на реальных событиях, собрав $977 млн в мировом прокате, сообщает Variety.
Она превзошла рекорд «Оппенгеймера» (2023), заработавшего $975 млн, а также стала самым кассовым музыкальным байопиком, обойдя «Богемскую рапсодию» (2018) с результатом $911 млн. Кроме того, «Майкл» установил рекорд по стартовым кассовым сборам среди музыкальных байопиков, заработав $97 млн в США и $217 млн по всему миру за первые выходные проката.
Всего к вечеру 28 июня за пределами США «Майкл» собрал $607,2 млн, в американском прокате — $370,2 млн.
Картина режиссера Антуана Фукуа рассказывает о творческом пути Майкла Джексона от выступлений в составе Jackson 5 до статуса «короля поп-музыки». Главную роль исполнил племянник певца Джаафар Джексон. Эти съемки стали его актерским дебютом.
Variety пишет, что студия Lionsgate, спродюсировавшая картину наряду с GK Films и Optimum Productions, может дать зеленый свет как минимум еще одному фильму о жизни Майкла Джексона.
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