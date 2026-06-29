В Афганистане заявили о жертвах среди мирных жителей из-за атаки ВВС Пакистана

Авианалету подверглись уезды Гиян, Цамкани и Маравар. По словам Моджахеда, действия военных привели к гибели и ранениям десятков людей, включая женщин и детей.
Пресс-секретарь резко осудил произошедшее. Он назвал инцидент «трусливым, агрессивным и варварским преступлением».
Представитель движения «Талибан» также напомнил о предыдущем инциденте. Восьмого июня этого года пакистанская авиация уже наносила удары по жилым домам в Кунаре, Хосте и Пактике. Тогда погибли 13 человек, из которых 11 — дети. Ранения в ходе июньской атаки получили ещё 14 женщин и несовершеннолетних.
Тем временем официальный Исламабад придерживается иной версии событий. Министр информации страны Аттаулла Тарар заявил, что силы безопасности провели наземную операцию вдоль границы. За ней последовали точечные удары по убежищам боевиков.
Конфликт между Афганистаном и Пакистаном носит хронический характер и коренится в территориальном споре вокруг «линии Дюранда» — установленной в 1893 году британскими колониальными властями границы, которую Афганистан исторически не признаёт, считая пакистанские территории проживания пуштунов своими; ситуацию усугубляют взаимные обвинения в укрывательстве и поддержке антиправительственных боевиков. Конфликт периодически выливается в приграничные столкновения и авиаудары, а также в закрытие ключевых пограничных переходов и массовые депортации афганских беженцев из Пакистана, что превращает двусторонние отношения в непрекращающийся узел напряжённости, отягощенный этническим сепаратизмом и борьбой за региональное влияние.
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