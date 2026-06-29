В Афганистане заявили о жертвах среди мирных жителей из-за атаки ВВС Пакистана

Конфликт между Афганистаном и Пакистаном носит хронический характер и коренится в территориальном споре вокруг «линии Дюранда» — установленной в 1893 году британскими колониальными властями границы, которую Афганистан исторически не признаёт, считая пакистанские территории проживания пуштунов своими; ситуацию усугубляют взаимные обвинения в укрывательстве и поддержке антиправительственных боевиков. Конфликт периодически выливается в приграничные столкновения и авиаудары, а также в закрытие ключевых пограничных переходов и массовые депортации афганских беженцев из Пакистана, что превращает двусторонние отношения в непрекращающийся узел напряжённости, отягощенный этническим сепаратизмом и борьбой за региональное влияние.