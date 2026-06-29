В заказнике «Большемуртинский» заметили новорожденного косуленка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае на территории заказника «Большемуртинский» специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям запечатлели новорожденного детеныша сибирской косули.
Малыш притаился в траве, а неподалеку находилась его мать. Такое поведение характерно для первых дней жизни косулят: пока самка кормится, малыш лежит неподвижно, что помогает ему оставаться незаметным для хищников.
По данным зимнего маршрутного учета 2026 года, в заказнике «Большемуртинский» обитает 656 сибирских косуль. Для сравнения, годом ранее специалисты насчитали здесь 446 животных.
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