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В заказнике «Большемуртинский» заметили новорожденного косуленка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае на территории заказника «Большемуртинский» специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям запечатлели новорожденного детеныша сибирской косули.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае на территории заказника «Большемуртинский» специалисты Дирекции по особо охраняемым природным территориям запечатлели новорожденного детеныша сибирской косули.

Малыш притаился в траве, а неподалеку находилась его мать. Такое поведение характерно для первых дней жизни косулят: пока самка кормится, малыш лежит неподвижно, что помогает ему оставаться незаметным для хищников.

По данным зимнего маршрутного учета 2026 года, в заказнике «Большемуртинский» обитает 656 сибирских косуль. Для сравнения, годом ранее специалисты насчитали здесь 446 животных.

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