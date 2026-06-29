Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

Среди ключевых нововведений — расширение мер по противодействию мошенничеству. Банки и микрофинансовые организации смогут получать сведения из бюро кредитных историй для предотвращения афер, а родители и законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получат доступ к выпискам по их счетам и вкладам. Кроме того, вводится ответственность за перепродажу железнодорожных билетов, а также повышается безопасность сделок с недвижимостью благодаря использованию Единой биометрической системы при регистрации прав.