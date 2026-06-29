Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в июле. По его словам, изменения направлены на борьбу с мошенничеством, совершенствование миграционной политики, повышение безопасности сделок с недвижимостью и защиту прав пассажиров.
— С 2025 года Государственной думой принято 13 законов, направленных на борьбу с мошенниками, — отметил Володин.
Среди ключевых нововведений — расширение мер по противодействию мошенничеству. Банки и микрофинансовые организации смогут получать сведения из бюро кредитных историй для предотвращения афер, а родители и законные представители несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет получат доступ к выпискам по их счетам и вкладам. Кроме того, вводится ответственность за перепродажу железнодорожных билетов, а также повышается безопасность сделок с недвижимостью благодаря использованию Единой биометрической системы при регистрации прав.
Также усиливается контроль за миграцией. Вводится более строгая ответственность за уклонение иностранцев от медосвидетельствования и за подделку документов об отсутствии опасных заболеваний, значительно увеличиваются государственные пошлины при оформлении гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешений на привлечение иностранных работников, говорится в Telegram-канале Володина.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях изменения в федеральном законе «О потребительском кредите (займе)» касательно предоставления кредитных каникул гражданам при рождении или усыновлении второго или последующих детей.