В очереди на Крымском мосту скопилось более 1,2 тыс. машин

В очереди на пункты досмотра на Крымском мосту скопилось 1,28 тыс. машин, сообщили в профильном инфоцентре. Из них со стороны Тамани стоят 630 автомобилей, на въезде со стороны Керчи — 650. В обоих направлениях время ожидания превышает два часа, предупредили в инфоцентре.