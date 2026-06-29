Москвичей призвали использовать городской транспорт 29 июня

Кроме того, с 18 июля до 21 августа участок местного проезда в районе дома 29 по Большую Очаковскую улицу будет закрыт для движения. С 30 июля до 21 августа на Большой Очаковской улице между домами 29 и 33 организуют реверсивное движение.