Ваш голос — маяк безопасности: Зоопсихолог объяснила, почему полезно сюсюкать с питомцем

Исследования венгерских учёных на МРТ доказали: собаки обрабатывают слова и интонацию разными зонами мозга, как люди. Поэтому фраза «какой ты молодец», сказанная раздражённо, не имеет никакого эффекта.
Важно не только что вы говорите, но и как именно вы это делаете. Поэтому фраза «какой ты молодец», сказанная раздраженным голосом, работает совсем не так, как те же слова, произнесенные с искренней радостью.
Светлана Капустина.
Зоопсихолог и приглашенный эксперт бренда Triol.
Кошки тоже узнают голос хозяина, но не бегут на зов, а дают тонкие сигналы — поворот ушей, движение головы. Животные легко связывают слова с последствиями, поэтому команды запоминаются. А щенки и котята, с которыми говорят ласково и высоким голосом, быстрее привыкают к человеку, дольше удерживают внимание и лучше социализируются.
Бордер-колли Чейсер выучил больше тысячи названий предметов, а Рико применял логику исключения, как маленькие дети. Обычной собаке столько не нужно, но каждое произнесённое слово — «еда», «домой», кличка — становится для неё сигналом. Предсказуемость формирует чувство безопасности.
«Каждый раз, когда вы произносите имя питомца перед едой или говорите “домой” у подъезда, вы формируете его представление о мире. Слова становятся предсказуемыми сигналами, а предсказуемость для животного — это безопасность», — подытожила зоопсихолог.
Ранее Life.ru рассказывал, что сильный испуг во время поездки на дачу, перелёта или визита к грумеру может нанести непоправимый вред здоровью питомца и даже привести к его смерти. Зоопсихолог объяснил, что главная ошибка хозяев — резкое погружение животного в стрессовую среду без подготовки. Он посоветовал начинать обучение с коротких поездок и позитивных визитов к ветеринару, а также предупредил о бесконтрольном применении успокоительных.
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