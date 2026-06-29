Ваш голос — маяк безопасности: Зоопсихолог объяснила, почему полезно сюсюкать с питомцем

Ранее Life.ru рассказывал, что сильный испуг во время поездки на дачу, перелёта или визита к грумеру может нанести непоправимый вред здоровью питомца и даже привести к его смерти. Зоопсихолог объяснил, что главная ошибка хозяев — резкое погружение животного в стрессовую среду без подготовки. Он посоветовал начинать обучение с коротких поездок и позитивных визитов к ветеринару, а также предупредил о бесконтрольном применении успокоительных.