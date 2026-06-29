Нетаньяху хочет пожаловаться Трампу на Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана недопустимыми. Он обещал пожаловаться на главу Турции лидеру Белого дома Дональду Трампу.
«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призвал к уничтожению Израиля. Мы относимся к этим словам очень серьезно, потому что если мы чему и научились из истории нашего народа, так это тому, что, когда кто-то говорит, что намерен вас уничтожить, к этому стоит отнестись серьезно», — резюмировал израильский политик на заседании в правительстве.
Напомним, в мае Эрдоган на Курбан-байрам резко раскритиковал Нетаньяху, призвав мусульман преподать урок Израилю из-за ситуации в Газе. В ответ канцелярия Нетаньяху заявила, что Эрдоган не имеет морального права учить Израиль. Также Нетаньяху отметил, что якобы слова Эрдогана вызывают дестабилизацию народов на Ближнем Востоке. Кроме того, Нетаньяху подчеркнул свои дальнейшие стремления по Ирану и Ливану. Он заявил, что отступать точно не будет.