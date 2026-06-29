Нетаньяху хочет пожаловаться Трампу на Эрдогана

Напомним, в мае Эрдоган на Курбан-байрам резко раскритиковал Нетаньяху, призвав мусульман преподать урок Израилю из-за ситуации в Газе. В ответ канцелярия Нетаньяху заявила, что Эрдоган не имеет морального права учить Израиль. Также Нетаньяху отметил, что якобы слова Эрдогана вызывают дестабилизацию народов на Ближнем Востоке. Кроме того, Нетаньяху подчеркнул свои дальнейшие стремления по Ирану и Ливану. Он заявил, что отступать точно не будет.