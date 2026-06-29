Из Курумоча запускают авиарейсы в Сухум

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737−800 вместимостью 189 мест. Ознакомиться с расписанием рейсов и условиями перевозки можно на сайте авиакомпании.
С 16 июля авиакомпания Nordwind начнет полеты из самарского аэропорта Курумоч в Сухум, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737−800 вместимостью 189 мест. Ознакомиться с расписанием рейсов и условиями перевозки можно на сайте авиакомпании.