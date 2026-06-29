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Из Курумоча запускают авиарейсы в Сухум

С 16 июля авиакомпания Nordwind начнет полеты из самарского аэропорта Курумоч в Сухум, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Источник: Patrick Konior/CC0

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Полеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737−800 вместимостью 189 мест. Ознакомиться с расписанием рейсов и условиями перевозки можно на сайте авиакомпании.