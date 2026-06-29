«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности для России, скорее всего, Калининграда и Беларуси, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. Эта реакция затем будет использована в качестве политического оправдания для дальнейшей военной мобилизации и увеличения бюджетных расходов на наступление», — предупреждает политолог.