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На Западном фронте без перемен: политики ЕС планирует создавать острые угрозы безопасности Калининграда

Одна из целей давления — расколоть общество.

Источник: Клопс.ru

На Западе продолжают давить на Россию, используя в качестве инструмента Калининградскую область и Беларусь. Такое мнение высказал политолог Хоакин Флорес на портале Strategic Culture.

«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности для России, скорее всего, Калининграда и Беларуси, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. Эта реакция затем будет использована в качестве политического оправдания для дальнейшей военной мобилизации и увеличения бюджетных расходов на наступление», — предупреждает политолог.

Аналитик считает, что целью таких действий является стремление породить у России неуверенность в себе, а также привести к расколу в обществе.

Президент Хорватии осудил призывы политиков из стран Прибалтики к атаке на Калининград.

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