Названы условия, когда россияне могут приостановить работу

Санина пояснила, как правильно оформить письменное уведомление о приостановке работы: в документе нужно указать причину, дату начала приостановки, дату возникновения задолженности (если речь о зарплате), сумму и количество дней просрочки, а также подпись и должность работника. Она добавила, что уведомление следует вручить лично с отметкой о получении, отправить почтой или оформить через систему кадрового электронного документооборота, так как электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда принимают в суде как доказательство.