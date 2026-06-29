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Названы условия, когда россияне могут приостановить работу

Основные основания для законной приостановки перечислила Юлия Санина.

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить её по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (включая статьи 142, 352 и 379), если действия оформлены и обоснованы в соответствии с законом, сообщает RT со ссылкой на Юлию Санину, директора по персоналу сервиса «Работа.ру». Специалист перечислила основные основания для законной приостановки: работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты свыше 15 дней, изменение условий труда без согласия, незаконные задания и дискриминация.

Санина пояснила, как правильно оформить письменное уведомление о приостановке работы: в документе нужно указать причину, дату начала приостановки, дату возникновения задолженности (если речь о зарплате), сумму и количество дней просрочки, а также подпись и должность работника. Она добавила, что уведомление следует вручить лично с отметкой о получении, отправить почтой или оформить через систему кадрового электронного документооборота, так как электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда принимают в суде как доказательство.

Эксперт также предупредила о ограничениях: приостановка работы запрещена во время военного или чрезвычайного положения и для организаций, обеспечивающих оборону, безопасность, аварийно‑спасательные и противопожарные работы.

Ранее сообщалось, что более 4000 жителей Нижегородской области нашли работу при поддержке кадрового центра «Работа России» в I квартале.