Названы условия, когда россияне могут приостановить работу

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить её по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ (включая статьи 142, 352 и 379), если действия оформлены и обоснованы в соответствии с законом, сообщает RT со ссылкой на Юлию Санину, директора по персоналу сервиса «Работа.ру». Специалист перечислила основные основания для законной приостановки: работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты свыше 15 дней, изменение условий труда без согласия, незаконные задания и дискриминация.
Санина пояснила, как правильно оформить письменное уведомление о приостановке работы: в документе нужно указать причину, дату начала приостановки, дату возникновения задолженности (если речь о зарплате), сумму и количество дней просрочки, а также подпись и должность работника. Она добавила, что уведомление следует вручить лично с отметкой о получении, отправить почтой или оформить через систему кадрового электронного документооборота, так как электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда принимают в суде как доказательство.
Эксперт также предупредила о ограничениях: приостановка работы запрещена во время военного или чрезвычайного положения и для организаций, обеспечивающих оборону, безопасность, аварийно‑спасательные и противопожарные работы.
Ранее сообщалось, что более 4000 жителей Нижегородской области нашли работу при поддержке кадрового центра «Работа России» в I квартале.