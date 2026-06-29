Писательница Людмила Улицкая* продала всю недвижимость в России

Литератор покинула страну в 2022 году, обосновавшись в Берлине. 83-летняя деятельница культуры открыто выступила против проведения специальной военной операции, после чего решила окончательно разорвать связи с Москвой, оставив жильё в районе Аэропорт.
Основная часть проданных активов располагалась в престижном кооперативе «Советский писатель». Первое помещение площадью 61 квадратный метр оценивали в 30 миллионов рублей, а второе — 91 квадрат — примерно в 42 миллиона. Эти объекты были приобретены ещё в девяностые годы.
Последняя квартира находилась на Ленинградском проспекте. Это четырёхкомнатные апартаменты площадью 103 квадратных метра, рыночная стоимость которых доходила до 46 миллионов. Все три сделки были закрыты успешно.
Сейчас у автора остался только индивидуальный предпринимательский статус с заблокированными счетами, причиной чему стало отсутствие налоговой отчётности за 2024 год. Несмотря на данные ограничения, она продолжает получать пассивный доход от российских вкладов.
Только с начала СВО на депозитах скопилось 1,1 миллиона рублей, принесших более 100 тысяч прибыли. Эти средства Людмила Евгеньевна* уже успела вывести на зарубежные счета.
Улицкую* включили в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Писательница критиковала спецоперацию, не желая понимать причины, а также не раз публично заявляла, что переводит деньги на помощь Украине. Кроме того, Улицкая* оскорбляла военных ВС РФ, полагая, что защищать Родину можно только из-за невозможности найти «нормальную» работу.
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* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.