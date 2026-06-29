Писательница Людмила Улицкая* продала всю недвижимость в России

Улицкую* включили в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Писательница критиковала спецоперацию, не желая понимать причины, а также не раз публично заявляла, что переводит деньги на помощь Украине. Кроме того, Улицкая* оскорбляла военных ВС РФ, полагая, что защищать Родину можно только из-за невозможности найти «нормальную» работу.