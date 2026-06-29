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Этнические модули появятся в школах северных районов Хабаровского края

Пилотный проект по введению образовательных курсов запустят в регионе.

Источник: Хабаровский край сегодня

В учебных учреждениях северных районов Хабаровского края запустят пилотный проект по введению этнокультурных модулей. Такое решение приняли депутаты Законодательной думы региона по итогам совещания комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Парламентарии отметили, что в первую очередь внедрение модулей по освоению традиционных промыслов и ремесел в уроки технологии коснется школ Нанайского и Ульчского районов.

— В Хабаровском крае 59 населенных пунктов являются местами компактного проживания коренных малочисленных народов. Мы должны создать все условия для формирования у молодежи национального самоопределения. Внедрение этнокультурных модулей в школьную программу — стратегический шаг к сохранению живого наследия нашего края, — отметил председатель профильного комитета Валерий Постельник.

На совещании присутствовали и представители региональных министерств образования и науки, культуры, природных ресурсов, администраций муниципалитетов.

Президент краевой Ассоциации коренных малочисленных народов Любовь Одзял подчеркнула, что данная инициатива позволит сохранить интерес молодежи к традиционным ремеслам и культурную самобытность КМНС.

Депутаты регионального парламента добавили, что в Хабаровском крае уже есть успешные примеры внедрения этно-модулей. Главы школ могут самостоятельно вносить изменения в образовательные программы. Так поступили руководители учебного учреждения в селе Булава Ульчского района, куда в скором времени отправится сформированная комиссия, которая займется изучением передового опыта по сохранению традиционных знаний.