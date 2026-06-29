Этнические модули появятся в школах северных районов Хабаровского края

Депутаты регионального парламента добавили, что в Хабаровском крае уже есть успешные примеры внедрения этно-модулей. Главы школ могут самостоятельно вносить изменения в образовательные программы. Так поступили руководители учебного учреждения в селе Булава Ульчского района, куда в скором времени отправится сформированная комиссия, которая займется изучением передового опыта по сохранению традиционных знаний.