Свалка федерального значения

В Красноярске продолжают развиваться события, связанные с вопиющей экологической находкой. Экологов и общественников встревожила огромная несанкционированная свалка, расположенная в непосредственной близости от жилого микрорайона Солнечный. То, что открылось взору активистов, напоминает не просто скопление мусора, а настоящий полигон промышленных и бытовых отходов, раскинувшийся на многие гектары. Председатель палаты экологических организаций Красноярского края Павел Гудовский, лично осмотревший территорию, предупреждает: эта свалка — не просто мусор под ногами, а источник реальной опасности для здоровья тысяч людей. В микрорайоне часто фиксируется превышение содержания сероводорода, — комментирует Гудовский. — Источник этого газа мы продолжаем искать, но наличие гниющих органических остатков, смешанных с пластиком и строительным мусором, — идеальная среда для его образования. Это не просто запах, это токсичный яд, которым дышат жители соседних домов«. Действительно, сероводород образуется в результате анаэробного (безкислородного) разложения органических веществ, которых на свалке предостаточно — от гнилой древесины до пищевых и медицинских отходов. Вдобавок фильтрат, стекающий в почву, угрожает загрязнением подземных вод и рек, которые питают местную экосистему. Место для этой свалки выбрано не случайно. Локация оказалась “глухой” и, к сожалению, идеальной для нарушителей. Именно здесь долгое время проходила извилистая граница между Красноярском и территорией бывшего Солонцовского сельсовета. У сельской администрации просто не доходили руки до этих отдаленных закоулков, а городские службы не имели достаточных полномочий, чтобы наводить порядок за административной чертой. Этим и пользовались “враги экологии”, превращая пустырь в гигантский накопитель отходов. При этом у захламленных участков есть собственники, которые допустили превращение своей земли в свалку. Злоупотребления оставались незамеченными, пока неравнодушные люди не привлекли к этому безобразию внимание широкой общественности и средств массовой информации. Сигналы общественников не остались без реакции со стороны профильных ведомств. Специалисты министерства экологии Красноярского края оперативно выехали на место и подтвердили факты масштабного захламления. Инспекторы провели замеры и шокировали общественность цифрами: общая площадь “полигона” составила 81 707 квадратных метров (более 8 гектаров), а ориентировочный объем наваленного мусора — 25 850 кубометров. Министр экологии края Владимир Часовитин заявил, что бездействие собственников этих шести земельных участков не останется без последствий. В суд были направлены иски к правообладателям с требованием принудительной ликвидации свалки. Ведомство намерено добиваться очистки территории в судебном порядке, заставляя хозяев земли выполнять свои хозяйские обязанности. Однако административные тяжбы — это лишь часть борьбы за чистоту природы. В Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения природоохранного законодательства. Фигурантов ждет не просто штраф, а уголовная ответственность за вред природе и людям. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, известный своим внимательным и жестким отношением к подобным экологическим преступлениям, взял расследование под личный контроль.