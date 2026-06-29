В Челябинске задержали нарушителей ПДД с флагами

27 июня в ходе патрулирования улицы Цвиллинга сотрудники ДПС остановили несколько транспортных средств, водители которых нарушали правила перевозки пассажиров. В результате проверки в отношении десяти водителей были составлены административные протоколы.
С водителями и пассажирами провели профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил перевозки создаёт прямую угрозу жизни и здоровью как водителя, так и других участников движения.