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В Челябинске задержали нарушителей ПДД с флагами

Их выявили во время рейда.

27 июня в ходе патрулирования улицы Цвиллинга сотрудники ДПС остановили несколько транспортных средств, водители которых нарушали правила перевозки пассажиров. В результате проверки в отношении десяти водителей были составлены административные протоколы.

С водителями и пассажирами провели профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД. Госавтоинспекция напоминает, что нарушение правил перевозки создаёт прямую угрозу жизни и здоровью как водителя, так и других участников движения.