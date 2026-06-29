Специалисты обсудили современные подходы к анестезиологии и реанимации на конференции в Приморье

Во Владивостоке завершилась VI Дальневосточная научно-практическая конференция «Безопасность в анестезиологии и интенсивной терапии», собравшая специалистов со всей России. В конференции приняли участие более 40 экспертов. Они обсудили современные подходы в анестезиологии и интенсивной терапии, разобрали сложные клинические случаи и представили практические решения для повышения качества и безопасности медпомощи пациентам. Подобные мероприятия помогают врачам обмениваться опытом, внедрять современные методы лечения и повышать качество медпомощи жителям региона.