В Хабаровском крае управляющая ТСЖ тратила деньги жильцов

В Хабаровском крае Советско-Гаванский городской суд вынес приговор 36-летней местной жительнице, признанной виновной в хищении средств со счета ТСЖ «Серышева 3» на сумму более 185 тысяч рублей, сообщает Мах канал Суды Хабаровского края.
Суд установил, что женщина, являясь управляющей товарищества, с февраля по октябрь 2025 года переводила деньги ТСЖ третьим лицам, а также оплачивала личные покупки банковской картой организации.
В суде подсудимая признала вину, но от дачи показаний отказалась, воспользовавшись статьёй 51 Конституции РФ.
С учётом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих факторов суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Гражданский иск ТСЖ был удовлетворён частично: с осуждённой взыскано 161 246 рублей 40 копеек с учётом добровольного возмещения части ущерба.
Приговор в законную силу пока не вступил.