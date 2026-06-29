Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 29 июня

Воронежские коммунальшики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут в нескольких районах города. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на неделе с 29 июня — подключать водонагреватели придется жителям более 70 домов.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН.
С 30 июня по 6 июля.
ул. Кулибина, 13а;
ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5;
Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 11, 21, 25/1, 39.
Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;
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