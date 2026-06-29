Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 29 июня

Воронежские коммунальшики продолжают готовить теплоцентрали и котельные к новому отопительному сезону. Работы по ремонту и профилактике ведут в нескольких районах города. Смотрите перечень улиц, где начнут работы на неделе с 29 июня — подключать водонагреватели придется жителям более 70 домов.