Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином

Как ситуация с бензином на Кубани повлияла на автотуристов.

Источник: Комсомольская правда

Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином. Напомним, на ряде АЗС региона действуют ограничения на продажу топлива. Выстраиваются большие очереди, а на некоторых заправках топлива нет.

Многие водители пытаются заправляться топливом впрок. Для этого автомобилисты используют канистры, что создает искусственный ажиотаж. Туристы, которые едут в Крым, стараются заправить полный бак в Краснодарском крае, пишет «Южный федеральный».

Туристы чаще выбирают поездки к морю на машине и в связи с задержками авиарейсов. Пробки возникают и на заправках, но и по дороге к курортам.

Ранее власти рассказали туристам о работающих заправках на курортах Кубани.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше