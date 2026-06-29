Поездки автотуристов к курортам Кубани осложнила ситуация с бензином. Напомним, на ряде АЗС региона действуют ограничения на продажу топлива. Выстраиваются большие очереди, а на некоторых заправках топлива нет.
Многие водители пытаются заправляться топливом впрок. Для этого автомобилисты используют канистры, что создает искусственный ажиотаж. Туристы, которые едут в Крым, стараются заправить полный бак в Краснодарском крае, пишет «Южный федеральный».
Туристы чаще выбирают поездки к морю на машине и в связи с задержками авиарейсов. Пробки возникают и на заправках, но и по дороге к курортам.
Ранее власти рассказали туристам о работающих заправках на курортах Кубани.
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