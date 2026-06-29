Красноярский РК «Красный Яр» на своем стадионе уступил столичному «Динамо»

28 июня красноярский регбийный клуб «Красный Яр» в последнем матче первого круга чемпионата России на своем поле уступил «Динамо» из Москвы. Встреча завершилась со счетом 24:25.
В составе нашей команды попытки занесли Хушнуд Сангинов, Анеле Лунгиса и Бека Мамрикишвили. Их реализовал Джейсен Таумалоло.
— Мы очень хорошо начали матч, но потом получили много штрафных и инициативой завладела другая команда, — говорит Ульрих Бейерс, главный тренер РК «Красный Яр».
Таким образом, столичный коллектив набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице.