Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прибыль прикамского производителя молока впервые превысила 1 млрд рублей

Прикамское ООО «Колхоз им. Ленина» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Как указано в Rusprofile, минувший год общество завершило с чистой прибылью в размере 402,7 млн руб. (годом ранее — 361,8 млн руб., рост на 11%). Выручка компании за отчетный период достигла 1,07 млрд руб. против 929,3 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж выросла на 13% и составила 685 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Прикамское ООО «Колхоз им. Ленина» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Как указано в Rusprofile, минувший год общество завершило с чистой прибылью в размере 402,7 млн руб. (годом ранее — 361,8 млн руб., рост на 11%). Выручка компании за отчетный период достигла 1,07 млрд руб. против 929,3 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж выросла на 13% и составила 685 млн руб.

ООО «Колхоз им. Ленина» занимается производством сырого коровьего молока в Сивинском районе. По данным Rusprofile, 3,7% долей компании принадлежат ее гендиректору Андрею Борейко, соучредители не указаны.