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Нижний Новгород занял 65 место в рейтинге городов РФ по строительству жилья

В прошлом году было введено 0,520 «квадратов» на одного жителя.

Источник: Живем в Нижнем

Нижний Новгород оказался на 65 место в рейтинге российских городов по строительству жилья. Исследование провели эксперты РИА Новости.

В 2025 году на одного жителя ввели 0,520 «квадрата». В целом за этот период в областном центре построили 637 тысяч квадратных метров жилых площадей, что на 3,9% ниже, чем в 2024-м.

Также эксперты оценили удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона: показатель превысил 36%. Обеспеченность населения жильем в минувшем году составила 32,6 «квадратов» на человека.

Первое место в рейтинге досталось Кызылу, второе — Краснодару. Топ-3 замкнула Тюмень.

Ранее мы писали, что Нижегородская область попала в топ-15 регионов РФ по спросу на загородные дома.