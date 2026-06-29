Блеск под солнцем: Технолог рассказала, как сохранить украшения на море

Самый капризный материал, по словам Романовой, — жемчуг. Соленая вода постепенно разъедает перламутр, а активное солнце пересушивает его. Шелковая нить, на которую часто собирают бусы, от влаги банально гниет и рвется в самый неподходящий момент. Не меньше проблем доставляет серебро: от контакта с потом и морем оно темнеет стремительно, особенно если поверхность матовая или рельефная.