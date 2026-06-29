Блеск под солнцем: Технолог рассказала, как сохранить украшения на море

Особенно опасно сочетание высокой температуры, ультрафиолета и химических веществ. Даже если повреждения не заметны сразу, со временем они могут привести к потере блеска, изменению цвета металла или ослаблению креплений камней.
Кристина Романова.
технолог ювелирной сети Sunlight.
Самый капризный материал, по словам Романовой, — жемчуг. Соленая вода постепенно разъедает перламутр, а активное солнце пересушивает его. Шелковая нить, на которую часто собирают бусы, от влаги банально гниет и рвется в самый неподходящий момент. Не меньше проблем доставляет серебро: от контакта с потом и морем оно темнеет стремительно, особенно если поверхность матовая или рельефная.
Конфликт металла и отдыха кроется не только в химии. Главный враг номер один — песок. Технолог объяснила, что песчинки работают как абразив, оставляя на золоте и камнях сетку из микроцарапин. Когда вы привычным жестом поправляете кольцо влажными после купания пальцами, вы собственноручно шлифуете им украшение до матового состояния.
Отдельная головная боль — косметика. Романова отметила, что кремы с SPF и масла для загара образуют на металле жирную несмываемую пленку, которая мгновенно собирает грязь и убивает блеск. В зоне особого риска — массивные кольца и серьги с выступающими элементами: во время пляжного волейбола или серфинга их легко деформировать или вовсе оставить камень в океане.
Единственное работающее правило — жесткая гигиена. Сразу после контакта с соленой водой украшения необходимо ополоснуть пресной водой из бутылки и промокнуть микрофиброй. А на ночь хрупкие изделия с бирюзой, опалом или малахитом лучше убирать в жесткий футляр, иначе яркий минерал рискует выцвести уже к середине отпуска.
Ранее технолог раскрыла секреты ухода за золотыми украшениями, чтобы продлить их блеск. По её словам, любимые кольца или цепочки со временем могут тускнеть, покрываться налётом или менять оттенок. Причины этого связаны не с «плохим» металлом, а с химическими процессами и повседневными привычками.
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