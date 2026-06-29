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Правила ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

Минстрой установит правила и сроки оформления актов — это повысит прозрачность ЖКХ: собственники смогут контролировать качество услуг и понимать структуру платежей.

С 1 сентября в России вводится единый регламент оформления актов приёмки работ по обслуживанию и ремонту общедомового имущества в МКД. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Минстрой установит правила и сроки оформления актов — это повысит прозрачность ЖКХ: собственники смогут контролировать качество услуг и понимать структуру платежей.

Среди других нововведений — обязательное оформление и подписание протокола при избрании членов совета МКД (это фиксирует их согласие и ответственность), а также право жильцов решить, что председатель совета будет работать совместно с другими членами совета: это поможет эффективнее решать многочисленные вопросы дома.

По мнению Аксененко, изменения укрепят позиции собственников и стандартизируют взаимодействие с управляющими компаниями.

Напомним, что с 1 сентября в Нижнем Новгороде также введут запрет на продажу вейпов. Нижегородские власти опровергли перенос даты.