Правила ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 сентября

Среди других нововведений — обязательное оформление и подписание протокола при избрании членов совета МКД (это фиксирует их согласие и ответственность), а также право жильцов решить, что председатель совета будет работать совместно с другими членами совета: это поможет эффективнее решать многочисленные вопросы дома.