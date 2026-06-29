«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку Raffaello и Kinder

«Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей», — заявили в пресс-службе компании.