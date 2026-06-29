«Пятерочка» и «Перекресток» остановили закупку Raffaello и Kinder

Сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие группе Х5, приостановили поставки продукции Raffaello и Kinder, сообщил источник РБК, близкий к компании.
Продукция под брендами Kinder, Raffaello, а также Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Bueno принадлежат компании «Ферреро Руссия» — российскому подразделению итальянского кондитерского гиганта Ferrero Group.
В пресс-службе Х5 подтвердили информацию об остановке поставок «из-за неоправданного завышения отпускных цен».
«Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ретейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей», — заявили в пресс-службе компании.
В Х5 добавили, что действующие условия оплаты не сбалансированы со скоростью реализации продукции «Ферреро Руссия», что делает сотрудничество в текущих условиях «нецелесообразным».
Х5, согласно сообщению, неоднократно предлагала конструктивные решения, но партнер не проявил готовности к пересмотру условий. В компании подчеркнули, что остаются открыты к диалогу и возобновлению сотрудничества при условии приведения коммерческих условий к «справедливому уровню», который позволит выстроить сбалансированное взаимодействие и учтет интересы покупателей.
«На данный момент продукции компании хватит чуть более чем на один месяц», — уточнили в пресс-службе Х5, отвечая на вопрос, как скоро пропадет продукция «Ферреро Руссия» из продажи.
В пресс-службе добавили, что Х5 параллельно обсуждает возможности сотрудничества с иными российскими изготовителями и поставщиками из дружественных государств в сегменте кондитерской продукции.
РБК направил запрос в «Ферреро Руссия».
В июле прошлого года Х5 приняла решение остановить отгрузку продукции компании Mars (Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательная резинка Orbit, Eclipse и Wrigley’s) в свои магазины «Пятерочка» и «Перекресток» из-за несоответствия предложенных условий «принципам справедливого ценообразования».
Компания Mars выразила сожаление из-за решения российского ретейлера. «Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене», — сказал тогда представитель компании.
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