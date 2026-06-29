Никакой пошлости и купальников: Этикетолог рассказала, как выбрать правильную аватарку на время отпуска

При выборе картинки стоит помнить о некоторых ограничениях. Изображение не должно быть пошлым, содержать двусмысленные или оскорбительные элементы. Например, вряд ли коллеги и ученики ожидают увидеть своего учителя в купальнике, даже если тот находится на курорте.
Екатерина Богачёва.
Эксперт по этикету.
Это жёсткое ограничение касается не только педагогов, но и всех, чья репутация стоит дороже минутной слабости. Проблема в том, что цифровой след не исчезает: сменные аватарки копятся в истории аккаунта. Фото, которое сейчас кажется безобидным шутливым приветом с моря, через год может стать компроматом в самый неподходящий момент.
Специалист раскрыла и грамотный подход со стороны бизнеса. Правильный тон задают компании, которые к началу отпускного сезона готовят сотрудникам набор готовых изображений. Фирменные аватарки с элементами бренда или персонажами — это не только забота о безопасности персонала, но и скрытая реклама.
Отдельная боль — внезапные звонки в разгар пляжного отдыха. Богачёва напомнила суровое правило цифрового тона: увидели у собеседника отпускной аватар — забудьте его номер до приезда. Беспокоить человека допустимо лишь при форс-мажорах. И то, грамотнее сразу идти на корпоративную почту, где автоответчик скинет контакты заменяющего коллеги.
Так что отпускная аватарка — это ваш молчаливый секретарь, а не место для смелых экспериментов с телом. Главный критерий выбора прост: не навредит ли эта картинка вам через пару лет при новом трудоустройстве.
Ранее этикетолог составила стоп-лист отпускных сувениров для коллег. По её словам, совершенно точно не стоит привозить маленькие сувениры и магниты.
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