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Никакой пошлости и купальников: Этикетолог рассказала, как выбрать правильную аватарку на время отпуска

Смена аватарки перед отпуском — такое же обязательное правило, как автоответчик на почте. Но одно неловкое фото способно перечеркнуть годы деловой репутации. Эксперт по этикету Екатерина Богачёва разобрала для Life.ru, что можно и что категорически нельзя ставить на аватар.

При выборе картинки стоит помнить о некоторых ограничениях. Изображение не должно быть пошлым, содержать двусмысленные или оскорбительные элементы. Например, вряд ли коллеги и ученики ожидают увидеть своего учителя в купальнике, даже если тот находится на курорте.

Екатерина Богачёва.

Эксперт по этикету.

Это жёсткое ограничение касается не только педагогов, но и всех, чья репутация стоит дороже минутной слабости. Проблема в том, что цифровой след не исчезает: сменные аватарки копятся в истории аккаунта. Фото, которое сейчас кажется безобидным шутливым приветом с моря, через год может стать компроматом в самый неподходящий момент.

Специалист раскрыла и грамотный подход со стороны бизнеса. Правильный тон задают компании, которые к началу отпускного сезона готовят сотрудникам набор готовых изображений. Фирменные аватарки с элементами бренда или персонажами — это не только забота о безопасности персонала, но и скрытая реклама.

Отдельная боль — внезапные звонки в разгар пляжного отдыха. Богачёва напомнила суровое правило цифрового тона: увидели у собеседника отпускной аватар — забудьте его номер до приезда. Беспокоить человека допустимо лишь при форс-мажорах. И то, грамотнее сразу идти на корпоративную почту, где автоответчик скинет контакты заменяющего коллеги.

Так что отпускная аватарка — это ваш молчаливый секретарь, а не место для смелых экспериментов с телом. Главный критерий выбора прост: не навредит ли эта картинка вам через пару лет при новом трудоустройстве.

Ранее этикетолог составила стоп-лист отпускных сувениров для коллег. По её словам, совершенно точно не стоит привозить маленькие сувениры и магниты.

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