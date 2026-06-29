Никакой пошлости и купальников: Этикетолог рассказала, как выбрать правильную аватарку на время отпуска

Это жёсткое ограничение касается не только педагогов, но и всех, чья репутация стоит дороже минутной слабости. Проблема в том, что цифровой след не исчезает: сменные аватарки копятся в истории аккаунта. Фото, которое сейчас кажется безобидным шутливым приветом с моря, через год может стать компроматом в самый неподходящий момент.