Не тот вуз? Психолог Бунакова объяснила, как пережить тревогу после ЕГЭ

После экзаменов у выпускников начинается не только лето, но и новый этап жизни. Одни ждут списков поступивших, другие думают о переезде, третьи сомневаются в выбранной профессии.
Студентка второго курса Арина Пономарёва уже прошла через этот период и вспоминает, что сильнее всего пугала не сама сдача экзаменов, а неизвестность. А педагог-психолог центра профессионального самоопределения Ольга Бунакова объясняет, почему выпускникам часто кажется, что поступление решит всю их дальнейшую жизнь, и как справиться с тревогой.
Страшна неизвестность.
У Арины период сдачи экзаменов прошёл без большого страха. Она заранее понимала, что у неё есть несколько вариантов. Если не получится поступить в желаемый вуз, можно подать документы в другое место, выбрать колледж или пойти работать. Платное обучение девушка не рассматривала, поэтому главным способом справиться с тревогой стала подготовка.
«Я знала, что родители поддержат меня в любом случае, и просто делала всё, что было в моих силах», — говорит она.
Однако пугающей оказалась мысль, что выбранное направление может оказаться чужим. Ей хотелось не просто поступить ради поступления, а попасть туда, где будет интересно учиться и развиваться.
Ольга Бунакова отмечает, что страх неопределённости — один из самых частых у выпускников. Вместе с ним появляются боязнь провала, разочарования родителей и социальная тревога. Например, подросток может переживать, что не найдёт друзей в новом коллективе, или о том, как окружающие оценят его выбор.
«Подросткам часто внушают миф о единственном варианте. Будто профессию нужно выбрать один раз и навсегда. На деле человек может менять направление, переводиться, получать новые навыки, пробовать смежные сферы и заново собирать свой путь», — объясняет психолог.
Первая сессия.
После поступления Арина почувствовала облегчение. Но первый курс оказался довольно сложным, была болезненная адаптация: вокруг новые люди, пары вместо школьных уроков, другой ритм и ощущение, будто всё началось с нуля.
«В школе у тебя уже была репутация, своё место, а в институте все равны и каждый пытается себя показать. Мне пришлось привыкнуть к новому ритму и понять, как здесь всё устроено», — вспоминает девушка.
Отдельным испытанием стала первая сессия. Арина понимала, что будет сложно, но не думала, что экзамены так сильно ударят по её состоянию. Она готовилась к одному предмету по 10 дней, много учила, плакала, почти не ела и сейчас считает, что ни один экзамен не стоит таких мучений.
Ольга Бунакова советует отличать обычное волнение от тревоги, когда уже лучше обратиться за помощью. Плохо спать перед экзаменом и переживать до его начала — это нормально. Но если тревога длится неделями, нарушается сон, пропадает аппетит, появляются боли в животе, тремор, тахикардия, визит к специалисту лучше не откладывать.
Снизить напряжение помогут простые действия. Психолог советует дробить большую задачу на маленькие. Не думать о том, что нужно сдать весь предмет, а поставить конкретную цель на день. Например, повторить 10 дат или разобрать одну тему. Ещё помогают прогулки быстрым шагом, дыхательные упражнения и ограничение тревожных привычек — например, когда человек проверяет списки поступивших каждые несколько минут.
Не последний шанс.
На первом курсе у Арины были сомнения. Её окружали люди, которые, как ей казалось, с детства знали, чем хотят заниматься. Они уверенно говорили о будущей профессии и выглядели так, будто уже всё умеют. На их фоне Арина чувствовала, что, возможно, пришла не туда. Позже это ощущение прошло. Она начала делать свои проекты, разбираться в том, что ей интересно. Тогда пришло понимание, что выбранное направление ей подходит.
«Я поняла, что мне интересен и процесс учёбы, и будущая профессия. Когда понимаешь, что это действительно твоё место, уже не так страшно», — говорит студентка.
Ещё один страх был связан с друзьями: Арине казалось, что она может остаться одна.
«Страх остаться без привычного окружения естественен. Особенно если выпускник переезжает или попадает в полностью новую среду. Помогают маленькие опоры. Можно найти безопасное место в городе, завести простой ритуал, чаще выходить из комнаты и вступить хотя бы в одно сообщество по интересам», — говорит Ольга Бунакова.
Арина также советует выпускникам не воспринимать выбор вуза или профессии как приговор. Ошибка не означает, что жизнь испорчена. Можно перевестись, отчислиться, поступить заново, найти другое направление или профессию внутри уже выбранной сферы.
Психолог тоже подчёркивает, что поступление не должно становиться единственным мерилом успешного будущего. Важны не только баллы, но и способность учиться новому, договариваться, восстанавливаться после неудач и искать выход.
«Дети уже сейчас умеют мечтать, переживать и искать выход. Это и есть главные навыки взрослого человека. Скажите себе, что вы справитесь не потому, что точно поступите, а потому, что умеете жить дальше при разных результатах. То, что кажется катастрофой в 17 лет, позже часто вспоминается как трудный, но вполне переживаемый период», — говорит Ольга Бунакова.