Прибыль донских предприятий в 2025 году упала на 35,5%

По итогам прошлого года прибыль крупных и средних предприятий Ростовской области сократилась на 35,5% по сравнению с 2024 годом. Общая сумма прибыли составила около 187 миллиардов рублей в действующих ценах. Об этом говорится в документе «Основные показатели социально-экономического развития Ростовской области за 2025 год» на сайте донского правительства.