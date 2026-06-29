Психолог Бунакова объяснила, как пережить тревогу после ЕГЭ

На первом курсе у Арины были сомнения. Её окружали люди, которые, как ей казалось, с детства знали, чем хотят заниматься. Они уверенно говорили о будущей профессии и выглядели так, будто уже всё умеют. На их фоне Арина чувствовала, что, возможно, пришла не туда. Позже это ощущение прошло. Она начала делать свои проекты, разбираться в том, что ей интересно. Тогда пришло понимание, что выбранное направление ей подходит.