В Красноярске мужчина подменил новые вещи на поношенные и может получить «уголовку» (видео)

По данным полиции, мужчина хотел заработать на перепродаже вещей. Он приобрел аккаунт на торговой площадке и заказал брендовые кроссовки и футболку на сумму более 15 тыс. рублей. В пункте выдачи он зашел в примерочную и заменил новые вещи на свои старые. После этого подошел к стойке, сообщил, что заказ ему не подошел, и ушел.