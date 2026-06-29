В Красноярске мужчина подменил новые вещи на поношенные и может получить «уголовку» (видео)

В Красноярске завершили расследование уголовного дела о подмене товаров в пункте выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В конце марта в отдел полиции № 6 обратился 29-летний владелец пункта выдачи заказов. Он сообщил, что неизвестный подменил заказы и скрылся. Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Красноярска.
По данным полиции, мужчина хотел заработать на перепродаже вещей. Он приобрел аккаунт на торговой площадке и заказал брендовые кроссовки и футболку на сумму более 15 тыс. рублей. В пункте выдачи он зашел в примерочную и заменил новые вещи на свои старые. После этого подошел к стойке, сообщил, что заказ ему не подошел, и ушел.
Оператору маркетплейса поведение клиента показалось странным. При проверке в заказе нашли грязные кроссовки и поношенную футболку. Позже, по данным полиции, мужчина продал похищенные вещи незнакомцу на одной из городских остановок за 3 тыс. рублей. Ущерб потерпевшему полностью возместили. Следователи отдела полиции № 6 МУ МВД России «Красноярское» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по статье составляет до 5 лет лишения свободы.
Расследование завершено. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.