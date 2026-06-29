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Лидер «ЧБК» Ян Додеус не стал продлевать контракт с челябинским клубом

Баскетболист планирует попробовать свои силы в одной из команд Единой лиги.

Источник: 1obl.ru

Челябинский баскетбольный клуб «ЧБК» официально объявил об уходе разыгрывающего Яна Додеуса. Срок действия контракта со спортсменом истек, и стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Сам игрок планирует попробовать свои силы в одном из клубов Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Ян, благодарим за самоотдачу в каждом матче и командное отношение ко всем игровым и тренировочным моментам. Ты доказал, что важно верить в себя и сокомандников на пути к главной победе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — так прокомментировала уход игрока пресс-служба клуба «ЧБК».

Ян Додеус пополнил состав челябинской команды перед стартом сезона-2025/2026. Разыгрывающий провел 42 матча, в которых набирал в среднем 10,2 очка. Он внес большой вклад в командный успех «ЧБК», который впервые в своей истории стал чемпионом Суперлиги.

Автор: Татьяна Баткова.