Лидер «ЧБК» Ян Додеус не стал продлевать контракт с челябинским клубом

«Ян, благодарим за самоотдачу в каждом матче и командное отношение ко всем игровым и тренировочным моментам. Ты доказал, что важно верить в себя и сокомандников на пути к главной победе. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — так прокомментировала уход игрока пресс-служба клуба «ЧБК».