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Более 1,2 тысяч машин собрались в очереди на Крымском мосту

Утром в понедельник проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту ожидали более 1,2 тыс. автомобилей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала, публикующего оперативную информацию о ситуации на переправе.

Источник: Игорь Никитин, "Ъ"

По состоянию на 08:00 со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 630 транспортных средств. Со стороны Керчи количество ожидающих автомобилей составляло 650.

Согласно опубликованной информации, время ожидания в очередях превышало два часа.

Ранее движение по Крымскому мосту было временно ограничено. Перекрытие ввели в 02:05 мск, ограничения действовали в течение ночи и были сняты в 07:05. Причины введения ограничений официально не уточнялись.

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