Более 1,2 тысяч машин собрались в очереди на Крымском мосту

По состоянию на 08:00 со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находились 630 транспортных средств. Со стороны Керчи количество ожидающих автомобилей составляло 650.
Согласно опубликованной информации, время ожидания в очередях превышало два часа.
Ранее движение по Крымскому мосту было временно ограничено. Перекрытие ввели в 02:05 мск, ограничения действовали в течение ночи и были сняты в 07:05. Причины введения ограничений официально не уточнялись.
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