FT: Европа рискует начать зиму с минимальными за 15 лет запасами газа

Европа вступает в отопительный сезон с самым низким уровнем запасов газа как минимум за последние 15 лет. А это грозит повышением цен для предприятий и домохозяйств этой зимой, пишет Financial Times.
По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу критически важного сезона пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, хранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%. Эксперты отмечают, что этот показатель будет самым низким с 2011 года.
Напомним, это уже не первые резкие скачки цен на газ в Европе. Один из последних произошел в 2025 году, после того, как лидеры США и Украины вступили в спор, поставив под сомнение недавние попытки к разрешению конфликта.
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