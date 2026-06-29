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FT: Европа рискует начать зиму с минимальными за 15 лет запасами газа

В Европе бьют тревогу из-за низких запасов газа.

Источник: Комсомольская правда

Европа вступает в отопительный сезон с самым низким уровнем запасов газа как минимум за последние 15 лет. А это грозит повышением цен для предприятий и домохозяйств этой зимой, пишет Financial Times.

По прогнозам консалтинговой компании Wood Mackenzie, к концу критически важного сезона пополнения запасов газа, который обычно длится с апреля по октябрь, хранилища в ЕС будут заполнены лишь на 76%. Эксперты отмечают, что этот показатель будет самым низким с 2011 года.

В качестве причины называется война Ирана и США. Если с началом конфликта физические поставки были затруднены из-за закрытого Ормузского пролива, то после подписания соглашения между сторонами цены газ упали настолько, что найти поставщика стало очень трудно.

Напомним, это уже не первые резкие скачки цен на газ в Европе. Один из последних произошел в 2025 году, после того, как лидеры США и Украины вступили в спор, поставив под сомнение недавние попытки к разрешению конфликта.

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