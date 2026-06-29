Фестивали июля: Земля динозавров, Вишневая королева и кино на лесной поляне

В его программе 235 фильмов из России, Китая, Японии, Аргентины и других стран. Их покажут на огромных экранах, установленных посреди леса, песни под гитару у костра, музыкальная программа, мастер-классы и карнавал. И все это без интернета! Каждый участник сможет устроить себе информационный детокс, уделить время живому общению и летним забавам на природе.