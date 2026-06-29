Фестивали июля: Земля динозавров, Вишневая королева и кино на лесной поляне

Лето продолжается, а с ним и время увлекательных путешествий, концертов под открытым небом и незабываемых встреч. В июле в российских регионах пройдут фестивали, которые помогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов нашей страны, душевно провести время с друзьями и родными. И, конечно, отдохнуть.
Открыть для себя Русский Север.
Со 2 по 5 июля в Архангельской области пройдет фестиваль «Созвучие Кенозерья». Для тех, кто в эти дни приедет сюда, откроет для себя Русский Север и окунется в историю региона.
Гостей примут две старинные деревни на территории Кенозерского национального парка — Морщихинская и Масельга. В программе — выступления фольклорных коллективов, диджей-сеты и электронная музыка, тихая вечеринка в наушниках на берегу озера, мастер-классы, театральное представление, музыкальный квиз, лекции и экскурсии. Завершится фестиваль гала-концертом на большой сцене в Масельге.
Диношествие и забеги.
Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» пройдет с 3 по 5 июля в деревне Шестаково Кемеровской области.
То, что гости там увидят, произведет впечатление как на взрослых, так и на детей. Ведь именно здесь был найден скелет сибирского пситтакозавра, которому более 125 миллионов лет.
Организаторы подготовили концерты знаменитых артистов, научно-технологическое шоу, большое костюмированное диношествие и забеги на 1,6 и 12 километров. Участники окажутся на настоящих палеонтологических раскопках и отправятся в путешествие по Кузбассу. На выбор — девять туристических маршрутов по историческим местам Чебулинского округа.
Мир Сибири.
С 9 по 12 июля в поселке Шушенское Красноярского края состоится международный музыкальный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири».
Организаторы обещают познакомить гостей с красотой и творческим потенциалом Сибири — музыкой, танцами и народными умельцами. Выступят артисты из России, Китая, Азербайджана, Франции и других стран. Здесь можно будет купить мед, одежду, керамику и натуральную косметику.
Без интернета!
С 9 по 13 июля в деревне Рыляки Калужской области пройдет фестиваль анимационного кино «Бессонница».
В его программе 235 фильмов из России, Китая, Японии, Аргентины и других стран. Их покажут на огромных экранах, установленных посреди леса, песни под гитару у костра, музыкальная программа, мастер-классы и карнавал. И все это без интернета! Каждый участник сможет устроить себе информационный детокс, уделить время живому общению и летним забавам на природе.
Суп из вишни.
С 10 по 11 июля в городе Уварово Тамбовской области пройдет девятый фестиваль «Вишневарово».
Участники смогут отведать различные блюда и напитки из вишни, в том числе суп, мохито и варенье. И познакомиться с Вишневой королевой. Гостей ждут карнавал, музыкальная программа, собачье и кошачье шоу, показы мод. А еще — спортивные соревнования, среди которых — женское пауэрлифтинг-шоу «Стальные вишни».
От инди-попа до техно.
С 10 по 11 июля в Бурятии (в туристическом комплексе «Степной кочевник» в селе Ацагат Заиграевского района) пройдет крупнейший в Забайкалье и на Дальнем Востоке музыкальный фестиваль «Голос кочевников».
На трех сценах — «Солнце», «Луна» и «Звезда» — выступят известные артисты и местные звезды. За два дня — более 40 концертов. От хип-хопа до нью-фолка, от инди-попа до техно. Здесь можно насладиться музыкой любого жанра.
Гостей ждут палаточный лагерь с музыкой до утра, специальное фестивальное меню с обязательными буузами (традиционное блюдо бурятской, монгольской и тувинской кухонь напоминает манты и хинкали), катание на лошадях и верблюдах, закаты Ацагатской долины.
Справка «РГ».
Еще больше идей для увлекательной поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф.
Он развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Цель нацпроекта — обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов таких поездок ежегодно. И увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны до 5 процентов.