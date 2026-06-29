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Прямые рейсы из Самары в Сухум запустят с 16 июля

Самарцы смогут полететь в Абхазию прямым рейсом.

Источник: Комсомольская правда

Новое курортное направление появится в расписании самарского аэропорта Курумоч с 16 июля. С этого дня начнут выполнять прямые рейсы Самара — Сухум. Работать на этом направлении будет авиакомпания Nordwind.

«Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям», — прокомментировала пресс-служба Курумоча.

В Абхазию из Самары можно будет долететь на самолетах Boeing 737−800, в которых могут разместиться 189 пассажиров. Время в пути составит около трех часов. Актуальное расписание можно уточнить на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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