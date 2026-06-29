Одна из станций московского метро начнет работать только на выход

С 6 июля в будние дни в часы пик станция «Парк культуры» Московского метрополитена будет функционировать исключительно для высадки пассажиров. Причина — ремонтные работы на эскалаторах. Эта информация опубликована на портале мэра и правительства столицы.
«Начиная с 6 июля по рабочим дням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция “Парк культуры” Кольцевой линии будет принимать пассажиров только на выход. Такое ограничение в наиболее загруженные часы вызвано необходимостью ремонта эскалаторов», — поясняется в заявлении.
Кроме того, в указанные промежутки времени будет закрыт вход на станцию, а также пересадка с «Парка культуры» Сокольнической ветки на Кольцевую. Однако перейти с Кольцевой линии на Сокольническую пассажиры по-прежнему смогут.
«Вестибюль станции “Парк культуры” Кольцевой линии во время действия этих ограничений будет использоваться только для того, чтобы пассажиры могли попасть на станцию красной ветки метро», — добавляется в сообщении.
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