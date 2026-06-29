Одна из станций московского метро начнет работать только на выход

«Начиная с 6 июля по рабочим дням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция “Парк культуры” Кольцевой линии будет принимать пассажиров только на выход. Такое ограничение в наиболее загруженные часы вызвано необходимостью ремонта эскалаторов», — поясняется в заявлении.