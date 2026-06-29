Глеб Никитин поздравил работников судостроительной отрасли

Сегодня нижегородские предприятия выпускают широкий спектр судов: от пассажирских круизных теплоходов и танкеров до современных сухогрузов, краболовов-процессоров и знаменитых судов на подводных крыльях. При этом на верфях региона осуществляется полный цикл строительства — от разработки проектной документации до передачи готового корабля заказчику.