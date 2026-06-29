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Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта Домодедово

Аэропорт Домодедово перешёл на особый режим обслуживания пассажирских лайнеров. Воздушная гавань начала принимать и отправлять самолёты только после специального согласования с компетентными ведомствами.

Такое решение было принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства над районом авиаузла.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — подчеркнули в Росавиации.

Подобные меры безопасности вводятся для предотвращения нештатных ситуаций в небе над столичным регионом. Информация о том, как долго продлятся введенные ограничения, пока не уточняется. Тем, кто планирует поездку сегодня, стоит заранее проверять статус своего рейса у авиаперевозчика.

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