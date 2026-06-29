Росавиация сообщила об ограничениях в работе аэропорта Домодедово

Подобные меры безопасности вводятся для предотвращения нештатных ситуаций в небе над столичным регионом. Информация о том, как долго продлятся введенные ограничения, пока не уточняется. Тем, кто планирует поездку сегодня, стоит заранее проверять статус своего рейса у авиаперевозчика.